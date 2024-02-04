Гвоздик: верю ли я, что реванш с Бетербиевым состоится? Я знаю

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о потенциальном реванше с обладателем титулов WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым.

«Верю ли я, что мне ещё раз удастся сразиться с Бетербиевым? Я не верю, я знаю, это произойдёт. Я возьму реванш у Бетербиева и стану абсолютным чемпионом. Для меня поединок с Бетербиевым приоритетней, чем поединок с Биволом, потому что у него три пояса. Но и от поединка с Биволом я тоже не откажусь.

Какие уроки я извлёк из поражения? Что в подготовке нужно делать другие акценты и пахать на 200%. Нужно быть очень хорошо готовым функционально, отрабатывать в защите и работать контратаками. Рубиться с Бетербиевым на средней дистанции – суицид», — приводит слова Гвоздика издание «Спорт-экспресс в Украине».