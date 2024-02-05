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Ислам Махачев рассказал, когда проведёт свой следующий бой

Ислам Махачев рассказал, когда проведёт свой следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, когда проведёт свой следующий бой.

«В июне или июле у меня следующий бой. Но я по-прежнему тренируюсь каждый день, потому что я чемпион, мне нужно защищать свой пояс, я должен быть готов», — приводит слова Махачева Low Kick MMA со ссылкой на MMA Squad.

В своём последнем бою, который проходил 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев победил австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Махачев провёл 26 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

Российский спортсмен сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

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