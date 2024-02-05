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Хабиб Нурмагомедов поделился мудростью о смысле жизни

Хабиб Нурмагомедов поделился мудростью о смысле жизни
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился достойными, по его мнению, высказываниями о жизненных целях.

«⟨...⟩Поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, описывая мирскую жизнь:

«В мире этом я подобен только всаднику, который (днём) останавливается для отдыха в тени дерева, а потом уезжает, покидая его» (Ахмад, Ибн Маджа, достоверный хадис). Человек передохнул под тенью дерева и пошёл дальше! Так и выглядит вся мирская жизнь», — говорится в тексте сообщения, которым поделился Нурмагомедов.

Напомним, в общей сложности в ММА Хабиб провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были добыты в UFC.

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