Арнольд Хегай предсказал победителя в бою Ломаченко и Камбососа

Украинский боксёр полулёгкого веса Арнольд Хегай поделился мыслями о предстоящем поединке между своим соотечественником Василием Ломаченко и представителем Австралии Джорджем Камбососом. Он состоится 12 мая в Перте (Австралия).

«Думаю, Василий всё-таки выиграет. Но, вероятно, мы действительно немного поспешно решили, что титул уже на Украине. Но Вася, как мне кажется, выиграет. Это ведь очень большой шанс для него. И ещё я уверен, что со стороны Василия не будет такой же недооценки Камбососа, которая была у Теофимо Лопеса», — приводит слова Хегая пресс-служба Национальной лиги профессионального бокса Украины.

Ломаченко в последнем поединке проиграл абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Девину Хейни, а Камбосос был сильнее британца Макси Хьюза.