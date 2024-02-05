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Чемпион UFC Ислам Махачев посетил Париж

Чемпион UFC Ислам Махачев посетил Париж
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал видео из Парижа. Махачев прибыл к одному из крупнейших музеев мира – Лувру.

«Пришёл посмотреть на произведения искусства», — сказал Махачев.

Ислам Махачев посетил Париж:

Напомним, в последнем бою, который проходил в октябре прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев сражался с австралийским спортсменом Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Россиянин добыл победу в первом раунде, после того как попал по сопернику хай-киком. После этого Ислам принялся добивать австралийца и рефери остановил поединок. В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

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