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«Нравится вам или нет». Евлоев сделал заявление по поводу своей карьеры в UFC

«Нравится вам или нет». Евлоев сделал заявление по поводу своей карьеры в UFC
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, высказался о своих перспективах в промоушене Даны Уайта. Мовсар выразил надежду, что станет чемпионом в своём дивизионе.

«Нравится вам это или не нравится. Но скоро я стану непобеждённым и абсолютным чемпионом в полулёгком весе. Иншааллах», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 20 на 21 января 2024 года на турнире UFC 297 в Торонто (Канада), Мовсар встречался с британцем Арнольдом Алленом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Евлоева единогласным решением судей. За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев принял участие в 18 боях, одержав победу в каждом из них.

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