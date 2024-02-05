«Нравится вам или нет». Евлоев сделал заявление по поводу своей карьеры в UFC

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, высказался о своих перспективах в промоушене Даны Уайта. Мовсар выразил надежду, что станет чемпионом в своём дивизионе.

«Нравится вам это или не нравится. Но скоро я стану непобеждённым и абсолютным чемпионом в полулёгком весе. Иншааллах», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 20 на 21 января 2024 года на турнире UFC 297 в Торонто (Канада), Мовсар встречался с британцем Арнольдом Алленом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Евлоева единогласным решением судей. За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев принял участие в 18 боях, одержав победу в каждом из них.