Подозреваемый в убийстве ученика отца Хабиба сделал заявление о произошедшем

18-летний Надырхан Кадырханов, подозреваемый в убийстве бойца AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева, рассказал подробности относительно вражды с погибшим спортсменом. Об этом информирует телеграм-канал Mash Gor.

По словам Кадырханова, Мутаев планировал вырезать у него на спине неприличное слово, а потом хотел прижечь это место. Как рассказал Надырхан, с Магомедрасулом они принадлежали к разным группировкам, которые вели вражду друг с другом. Кроме того, как следует из заявления задержанного, в какой-то момент Мутаев оказался раздражён из-за того, что Надырхан оскорблял его отца по поводу тюремного наказания. Ещё одной причиной для вражды стало общение Кадырханова с сестрой участника противоположной группы.

В настоящий момент Кадырханов находится в изоляторе временного содержания.