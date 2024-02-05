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Подозреваемый в убийстве ученика отца Хабиба сделал заявление о произошедшем

Подозреваемый в убийстве ученика отца Хабиба сделал заявление о произошедшем
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18-летний Надырхан Кадырханов, подозреваемый в убийстве бойца AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева, рассказал подробности относительно вражды с погибшим спортсменом. Об этом информирует телеграм-канал Mash Gor.

По словам Кадырханова, Мутаев планировал вырезать у него на спине неприличное слово, а потом хотел прижечь это место. Как рассказал Надырхан, с Магомедрасулом они принадлежали к разным группировкам, которые вели вражду друг с другом. Кроме того, как следует из заявления задержанного, в какой-то момент Мутаев оказался раздражён из-за того, что Надырхан оскорблял его отца по поводу тюремного наказания. Ещё одной причиной для вражды стало общение Кадырханова с сестрой участника противоположной группы.

В настоящий момент Кадырханов находится в изоляторе временного содержания.

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