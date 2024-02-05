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Менеджер: Хабиб Нурмагомедов на связи с футбольными клубами

Менеджер: Хабиб Нурмагомедов на связи с футбольными клубами
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Ризван Магомедов, менеджер именитого российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент не станет участвовать в соревнованиях по грэпплингу, несмотря на соответствующие предложения. Кроме того, по словам Магомедова, связь с Хабибом поддерживают футбольные клубы.

«Слышал, что были предложения по футболу, Хабиб сам на связи с клубами. Грэпплинг также предлагали ему, но Хабиб не захотел», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Нурмагомедов является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами он называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. С давних пор Хабиб увлекается футболом.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом:

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