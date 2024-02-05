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UFC анонсировал следующий бой Мухаммада Мокаева

UFC анонсировал следующий бой Мухаммада Мокаева
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Восьмой номер рейтинга наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC британский проспект Мухаммад Мокаев в следующем поединке сразится с представителем США Алексом Пересом. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта. Противостояние пройдёт 3 марта на турнире UFC Vegas 86.

В последнем поединке, который проходил в октябре прошлого года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Мокаев сражался с американцем Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу, применив удушающий приём в третьем раунде. В активе Мокаева 11 побед в 11 боях.

Перес в последнем поединке уступил бразильскому спортсмену Александру Пантоже. В общей сложности на его счету 24 победы при семи поражениях.

Пётр Ян и Мухаммад Мокаев провели тренировку в Таиланде:

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