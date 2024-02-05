Экс-чемпион UFC Стерлинг объяснил, из-за чего мог проиграть О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг поделился мыслями о переходе в новую весовую категорию. Ранее боец принял решение выступать в полулёгком весе. По словам американца, поединки в легчайшем весе в последнее время давались ему особенно тяжело.

«Мысли о весогонке вызывают у меня головную боль и тошноту. Да, многие мне говорят, что я здорово с этим справляюсь и не выгляжу так, будто мне непросто. Но на самом деле внутри я будто умираю. Я просто никогда не хотел показывать эту слабость. Из-за этого мои прошлые выступления были не лучшими», — сказал Стерлинг на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В последнем поединке, состоявшемся в 2023 году в ночь с 19 на 20 августа мск, Стерлинг встречался с Шоном О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.