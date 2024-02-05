Гаджиев — о поединке Вартаняна с Исмагуловым: нас обманули

Глава организации Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что бывший боец ACA Эдуард Вартанян и экс-легковес UFC Дамир Исмагулов проведут поединок по правилам кикбоксинга в лиге «Наше Дело».

«Если Армен Гулян и все остальные, имеющие отношение к лиге «Наше Дело», меня сейчас слышат, то я очень расстроился, когда узнал, что за такой громкой вывеской скрывается бой по кикбоксингу. Я люблю кикбоксинг и по большому счёту являюсь организатором боёв по кикбоксингу. Дело в другом. Эта вывеска так крута именно для ММА, потому что это два бойца ММА. Получается, что нас как будто обманули. Нас обманули. Это первое впечатление», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Ранее стало известно о том, что Эдуард Вартанян и Дамир Исмагулов проведут поединок по правилам кикбоксинга. Они подерутся в марте на турнире «Наше Дело» 82.