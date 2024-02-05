«Приходи познакомиться с новым зверем». Имавов обратился к экс-чемпиону UFC

Топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов высказался о желании провести реванш с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

«У меня есть на примете кое-кто, кто победил меня в прошлый раз. Я говорю о Шоне Стрикленде. Давайте сделаем это снова, приходи познакомиться с новым зверем, которым я стал. Я многое изменил в подготовке. Два месяца работаю с новой командой, и вы видели, насколько я изменился. Так что через год я буду другим, совсем другим бойцом», – приводит слова Имавова MMA News.

Напомним, Имавов уже дрался с Шоном Стриклендом в январе прошлого года. Тогда Нассурдин потерпел поражение от американского бойца единогласным решением судей.