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«Рабочий процесс продолжается!» Пётр Ян поделился фотографией со сборов

«Рабочий процесс продолжается!» Пётр Ян поделился фотографией со сборов
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Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян продемонстрировал свою физическую форму, которую набрал за время тренировочного лагеря в Таиланде. Соответствующей фотографией российский боец поделился в своих социальных сетях.

Фото: соцсети Петра Яна

«Рабочий процесс продолжается!» — подписал фотографию Пётр Ян.

Напомним, Пётр Ян сейчас проводит подготовку к поединку с китайцем Ядонгом Сонгом, находясь на сборах в Таиланде. Данный бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 299, который состоится в ночь на 10 марта мск в Майами (США).

В общей сложности в активе Петра 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою он уступил грузину Мерабу Двалишвили.

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