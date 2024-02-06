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Промоутер Бивола отреагировал на новость о дате боя с Бетербиевым

Промоутер Бивола отреагировал на новость о дате боя с Бетербиевым
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, отреагировал на новость о том, что поединок его подопечного с обладателем титулов WBA, IBF и WBO Артуром Бетербиевым запланирован на 1 июня в Саудовской Аравии.

«Мы подписали контракт на бой с Бетербиевым, и это великолепно для бокса. В тот же день мы хотим провести турнир Matchroom против Queensberry. Это будет захватывающий вечер.

Разочарование от переноса карда 17 февраля может смягчиться тем фактом, что 9 марта состоится поединок Джошуа — Нганну, 18 мая Фьюри сразится с Усиком, и теперь у нас есть поединок Бивол — Бетербиев 1 июня», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Александр Гвоздик дал категоричный прогноз на поединок Бивола и Бетербиева.

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