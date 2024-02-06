Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер — о поединке с Костой: я собираюсь причинить ему боль

Уиттакер — о поединке с Костой: я собираюсь причинить ему боль
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился мыслями о своём предстоящем поединке с бразильцем Пауло Костой.

«Пауло — сильный чувак. Он большой и мощный панчер. Он большой и сильный парень. Он агрессивен. Он очень опасен. У него сильные удары ногами. У него сильные удары руками. Если вы позволите ему вести бой, он будет запугивать вас. Он воспользуется этой пассивностью и пойдёт за вами. Я не намерен позволять ему это делать. Я иду туда с плохими намерениями для него. Я собираюсь вступить в этот бой, чтобы действительно причинить ему боль. Это просто тот менталитет, который я принял для этого боя, потому что хочу вернуться на победный путь», – сказал Уиттакер в интервью Middle Easy.

Напомним, поединок между Уиттакером и Костой состоится 17 февраля на турнире UFC 298.

Материалы по теме
Уиттакер: побью дю Плесси девять раз из десяти
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android