Уиттакер — о поединке с Костой: я собираюсь причинить ему боль

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился мыслями о своём предстоящем поединке с бразильцем Пауло Костой.

«Пауло — сильный чувак. Он большой и мощный панчер. Он большой и сильный парень. Он агрессивен. Он очень опасен. У него сильные удары ногами. У него сильные удары руками. Если вы позволите ему вести бой, он будет запугивать вас. Он воспользуется этой пассивностью и пойдёт за вами. Я не намерен позволять ему это делать. Я иду туда с плохими намерениями для него. Я собираюсь вступить в этот бой, чтобы действительно причинить ему боль. Это просто тот менталитет, который я принял для этого боя, потому что хочу вернуться на победный путь», – сказал Уиттакер в интервью Middle Easy.

Напомним, поединок между Уиттакером и Костой состоится 17 февраля на турнире UFC 298.