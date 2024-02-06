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Том Аспиналл улучшил положение в рейтинге P4P UFC

Том Аспиналл улучшил положение в рейтинге P4P UFC
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Промоушен UFC обновил рейтинги бойцов, которые выступают под его эгидой. Отметим, что положение в нём улучшил обладатель временного пояса лиги в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл. В настоящий момент он занимает 13-е место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Ранее он был 14-м.

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов поднялся сразу на три позиции, благодаря чему вошёл в топ-10. Сейчас он занимает восьмое место. Представитель Грузии Роман Долидзе, который недавно проиграл Имавову, напротив, ухудшил положение в обновлённом рейтинге, потеряв два места. В настоящий момент он десятый.

Отметим также, что Сергей Спивак (Молдавия) поднялся на одну позицию в рейтинге тяжеловесов. Сейчас он восьмой.

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