Жена Пимблетта показала его архивное фото с короткой причёской

Лора Пимблетт, жена британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта, показала его архивное фото. У девушки спросили, как долго он с Пэдди вместе.

«12,5 лет», — ответила Лора, прикрепив к сообщению их архивную фотографию.

Лора и Пэдди поженились в мае прошлого года.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 17 декабря мск, Пэдди встречался с представителем США Тони Фергюсоном. Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу британца единогласным решением судей. В общей сложности в смешанных единоборствах британский спортсмен провёл 24 боя, одержав в них 21 победу (шесть — нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Пимблетт назвал бойца UFC, с которым хочет провести поединок.