Ковалёв раскрыл планы после переноса своего боя в андеркарде Усика и Фьюри

Именитый российский боксёр Сергей Ковалёв высказался о ближайших планах после переноса своего боя с представителем Швеции Робином Сафаром. Их поединок был запланирован на 18 февраля на тот же турнир, где должны были сразиться британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и спортсмен с Украины Александр Усик, являющийся чемпионом мира по версии WBA, IBF и WBO в том же дивизионе. После травмы Фьюри спортивное мероприятие состоится 18 мая.

«Как уже многим стало известно, весь кард боёв в Эр-Рияде 17 февраля перенесён на 18 мая из-за рассечения над правым глазом Тайсона Фьюри, которое он получил во время тренировочного спарринга.

P. S. Раз такая жвачка, то я лечу к своей семье. Побуду немного с детишками, а также со своей любимой, после чего продолжу подготовку к 18 мая», — написал Ковалёв на своей странице в социальных сетях.