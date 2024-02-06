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Чемпион ONE Чингиз Аллазов намерен разорвать контракт с промоушеном

Чемпион ONE Чингиз Аллазов намерен разорвать контракт с промоушеном
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30-летний белорусский боец Чингиз Аллазов планирует расторгнуть контракт с One Championship.

«Я знаю, что ONE — один из лучших промоушенов в кикбоксинге. Это чистая правда, но меня не устраивает нынешний контракт. Я хотел бы поблагодарить One Championship. Дело не в деньгах. Я стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Теперь у меня другие планы. Я думаю о своём наследии и своей мечте. Я закончу свою карьеру с ONE», — приводит слова Аллазова Beyond Kickboxing.

Издание также подчеркнуло, сославшись на источники в команде спортсмена, что он всерьёз намерен закончить выступать под эгидой ONE.

В августе прошлого года Аллазов победил армяно-бельгийского кикбоксёра Марата Григоряна и защитил титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.

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