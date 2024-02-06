Глава RCC: присутствие Аллазова в нашей лиге — катализатор для российского кикбоксинга

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко прокомментировал решение белорусского бойца Чингиза Аллазова расторгнуть контракт с One Championship. Ранее Чингиз говорил, что его не устраивает нынешний контракт с лигой.

«Мы знали, что Чингиз хочет покинуть ONE. И готовы, чтобы он выступил в нашем промоушене RCC Fair Fight. Но это должен быть яркий бой, который покажет Чингиза с самой лучшей стороны. Уверен, что здесь будут длительные переговоры. Уверен, что Аллазов захочет драться с иностранными бойцами, которые на ходу. Сам факт присутствия Чингиза Аллазова в нашей лиге – это большой катализатор для российского кикбоксинга!» — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

Напомним, в августе 2023 года белорусский спортсмен победил армяно-бельгийского кикбоксёра Марата Григоряна, благодаря чему защитил титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.