Порье объяснил, за счёт чего Холлоуэй одержит победу над Гэтжи на UFC 300

Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье дал прогноз на поединок между обладателем титула BMF, американцем Джастином Гэтжи и его соотечественником Максом Холлоуэем.

«Я бы поставил на Макса. Видел, многие говорят, что у Джастина есть преимущество в габаритах, но Холлоуэй крупный парень. Они с Гэтжи приблизительно одинакового веса. Считаю, что тайминг, работа на дистанции и стойкость обеспечат Максу победу», — сказал Порье в видео на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, этот бой пройдёт 14 апреля текущего года в городе Лас-Вегас (штат Невада, США). Данный поединок войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300. Отметим, американцы подерутся в лёгкой весовой категории.