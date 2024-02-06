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Порье объяснил, за счёт чего Холлоуэй одержит победу над Гэтжи на UFC 300

Порье объяснил, за счёт чего Холлоуэй одержит победу над Гэтжи на UFC 300
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Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье дал прогноз на поединок между обладателем титула BMF, американцем Джастином Гэтжи и его соотечественником Максом Холлоуэем.

«Я бы поставил на Макса. Видел, многие говорят, что у Джастина есть преимущество в габаритах, но Холлоуэй крупный парень. Они с Гэтжи приблизительно одинакового веса. Считаю, что тайминг, работа на дистанции и стойкость обеспечат Максу победу», — сказал Порье в видео на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, этот бой пройдёт 14 апреля текущего года в городе Лас-Вегас (штат Невада, США). Данный поединок войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300. Отметим, американцы подерутся в лёгкой весовой категории.

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