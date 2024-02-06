В лиге «Наше Дело» отреагировали на заявление Гаджиева о бое Вартаняна с Исмагуловым

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал обращение Камила Гаджиева о бое Эдуарда Вартаняна и экс-легковеса UFC Дамир Исмагулова по правилам кикбоксинга в лиге «Наше Дело».

«Я рад, что поединок Вартаняна и Исмагулова вызывает у экспертов и любителей единоборств бурные обсуждения. Увидел обращение Камила Гаджиева о формате их поединка, и хочу сказать, что мы изначально не заявляли, что бой пройдёт по правилам ММА. Зрителям, которые следили за информацией с нашей стороны и со стороны спортсменов мы объяснили, почему именно в таком формате пройдёт этот поединок.

По поводу правил (К-1) для бойцов ММА, этот случай не отличается от поединков по кикбоксингу Владимира Минеева против Ивана Штыркова, Александра Шлеменко и Юсубея Эномото, или боя Марифа Пираева и Родриго Капораля которые также являются бойцами смешанного стиля и именно в этой дисциплине построили свою основную карьеру.

Учитывая, что у обоих бойцов есть большой любительский опыт выступлений как в кикбоксинге, так и в тайском боксе. Поединок Исмагулова против Вартаняна, наверное, даже более профильный, так как пройдёт в ММА перчатках и в клетке, что для них более привычно.

Бои по правилам кикбоксинга у нас в лиге не в новинку, например, бой Петра Романкевича против Фёдора Колтуна, Максима Дивнича против Давида Хачатряна или последние громкое противостояние Муратбека Касымбая против Александра Грозина, эти бои очень яркие и не оставили зрителей равнодушными.

Как сказал Камил — это его первое впечатление, уверен, его мнение изменится после поединка. К Камилу Гаджиеву мы относимся с большим уважением и обязательно пригласим на наш турнир», — сказал Гулян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.