Эдуард Вартанян рассказал о подготовке к бою по правилам кикбоксинга с Дамиром Исмагуловым

Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от боя по правилам кикбоксинга с Дамиром Исмагуловым. Они подерутся в марте на турнире «Наше Дело» 82.

«Всё очень просто. «Наше дело» вышло на меня с хорошим предложением. Соответственно, я стал их бойцом. Готов к противостоянию полностью. В Америке у меня был лагерь на 10 недель. Я знал, кто такой Дамир Исмагулов, видел его бои. Мне интересно это противостояние. Остался месяц до боя, ведётся специальная работа с большим количеством спаррингов. Оттачиваем технику», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Вартанян является бывшим временным чемпионом ACA в лёгком весе (до 70 кг), а также победителем Гран-при ACA 2023 года.