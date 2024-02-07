Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Коста: чего мне больше всего не хватает в Лас-Вегасе, так это еды Двалишвили

Коста: чего мне больше всего не хватает в Лас-Вегасе, так это еды Двалишвили
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста рассказал, по чему он больше всего скучает в городе Лас-Вегас (штат Невада, США).

«Чего мне больше всего не хватает в Лас-Вегасе, так это еды Мераба Двалишвили, которую я обычно воровал в штаб-квартире UFC. Рис и креветки такие вкусные», — написал Коста в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, свой последний бой Пауло Коста провёл с экс-чемпионом UFC Люком Рокхолдом. Поединок прошёл в августе 2022 года. Победу по его итогам, добытую единогласным решением судей, одержал бразильский боец. В общем и целом Коста принял участие в 16 поединках в смешанных единоборствах, одержал 14 побед (11 раз нокаутом) и потерпел два поражения.

Материалы по теме
Уиттакер — о поединке с Костой: я собираюсь причинить ему боль
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android