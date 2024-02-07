Коста: чего мне больше всего не хватает в Лас-Вегасе, так это еды Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста рассказал, по чему он больше всего скучает в городе Лас-Вегас (штат Невада, США).

«Чего мне больше всего не хватает в Лас-Вегасе, так это еды Мераба Двалишвили, которую я обычно воровал в штаб-квартире UFC. Рис и креветки такие вкусные», — написал Коста в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, свой последний бой Пауло Коста провёл с экс-чемпионом UFC Люком Рокхолдом. Поединок прошёл в августе 2022 года. Победу по его итогам, добытую единогласным решением судей, одержал бразильский боец. В общем и целом Коста принял участие в 16 поединках в смешанных единоборствах, одержал 14 побед (11 раз нокаутом) и потерпел два поражения.