Александр Усик: то, что Тайсон Фьюри меня боится — это правда

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик (21-0, 14 КО) прокомментировал перенос своего боя с обладателем чемпионского титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) из-за рассечения у английского спортсмена.

«Думаю ли я, что Фьюри действительно боится и не хочет со мной драться, как сказал мой менеджер? Хочет или не хочет – этого я не знаю. То, что боится – это правда», – приводит слова Усика Boxing King.

Бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля, но был перенесён из-за глубокого рассечения, полученного британцем в спарринге за две недели до выхода на ринг. Новой датой предстоящего поединка является 18 мая 2024 года. Оба боксёра в своей профессиональной карьере не потерпели ни одного поражения.