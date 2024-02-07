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Майк Тайсон встретился с Холифилдом, вспомнив, как откусил ему часть уха

Майк Тайсон встретился с Холифилдом, вспомнив, как откусил ему часть уха
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Легендарный американский боксёр, бывшим абсолютный чемпион мира Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё фото с прославленным соотечественником, бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, Эвандером Холифилдом.

«Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом», — написал Тайсон.

«Я тебя люблю, Майк», — ответил Холифилд.

Напомним, Тайсон откусил часть уха Холифилда в их бою-реванше. В первом поединке, состоявшемся полугодом ранее, победу одержал Эвандер, отобравший у Майка чемпионский титул WBA. В реванше Тайсона дисквалифицировали, оштрафовав на $ 3 млн и отобрав боксёрскую лицензию. Позже лицензию ему вернули, а с Холифилдом у него установились тёплые отношения.

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