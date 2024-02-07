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«Соберись уже». Хабиб обратился к Исламу Махачеву

«Соберись уже». Хабиб обратился к Исламу Махачеву
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Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему товарищу и нынешнему обладателю титула UFC в том же весе Исламу Махачеву. Оба приняли участие в футбольном матче.

«Ислам, последние две встречи у тебя были неудачными. Соберись уже», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из соцсетей Хабиба Нурмагомедова

В общей сложности в активе Махачева в смешанных единоборствах 25 побед и одно поражение. в последнем бою, который проходил в октябре прошлого года на UFC 294, Ислам встречался с австралийцем Александром Волкановски в реванше и одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Поединок был остановлен.

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