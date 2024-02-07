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Чемпион UFC Леон Эдвардс показал актуальную физическую форму

Чемпион UFC Леон Эдвардс показал актуальную физическую форму
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Чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс (Великобритания) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами свежим фото. Снимок был сделан во время тренировочного занятия.

«Поговорил с вселенной о некоторых вещах, и они появились», — написал британский боец.

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296 в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США), Эдвардс встречался с представителем США Колби Ковингтоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Леона единогласным решением судей. В общей сложности на его счету в смешанных единоборствах 22 победы при трёх поражениях. Следующий соперник Леона пока не назывался.

Ранее Ковингтон показал снимок перелома ноги, полученного в бою с Эдвардсом.

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