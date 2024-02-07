Александр Емельяненко заявил о намерении поступить в МГУ

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал о намерении поступить в МГУ. Александр хочет обучаться на специальности, связанной со спортом.

«Я учусь и дальше собираюсь учиться. Хочу поступить в МГУ. Спортивное направление. Я экономист, нефтяник. Всю жизнь я в спорте. С шести лет в спортзале. Когда у детей были танчики, игрушки, я игрался гантелями. Даже раньше, чем в шесть лет я пошёл в спортзал. У меня вся жизнь связана со спортом. Поэтому я считаю, что спортивное образование у меня должно быть. Почему МГУ? Потому что я в Москве живу. Самый статусный институт должен преподать одному из самых статусных спортсменов пару уроков», — сказал Емельяненко на канале На спорте с Монто в YouTube.