Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли сказал, кто победит в бою Сехудо — Двалишвили

О’Мэлли сказал, кто победит в бою Сехудо — Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем претендентском бое между соотечественником Генри Сехудо и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Бой Генри и Мераба довольно интересный. Думаю, он получится конкурентным, и если мне нужно гадать, то я бы сказал, что Мераб справится. У него больше мотивации, Генри вернулся, потому что у него нет денег, он не знает, что ему, чёрт возьми, делать. Таково моё мнение. Я считаю, что Мераб сделает свою работу», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 288, Сехудо уступил раздельным решением соотечественнику Алджамейну Стерлингу. Двалишвили в марте на UFC Fight Night 221 победил россиянина Петра Яна.

Материалы по теме
О'Мэлли: Каннонье не нужен Чимаев, он достоин боя за титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android