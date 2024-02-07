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Топурия: Волкановски стар, я сделаю из него боксёрскую грушу

Топурия: Волкановски стар, я сделаю из него боксёрскую грушу
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Грузинский претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски, который состоится на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Это будет нокаут в первом раунде. Он говорит много дерьма: «В MMA есть уровни, у меня есть это, есть то…» Он прав, уровни есть. И я покажу ему уровни. Я буду доминировать над ним везде. Я сделаю его похожим на боксёрскую грушу. И я будут танцевать 17 февраля.

Вы говорите с лучшим бойцом в мире. Я – лучший. А он один из лучших. Нужно отдать ему должное, он был великим чемпионом, первым номером весовой. Он один из величайших бойцов полулёгкого веса, и его запомнят таким, но я буду рад стать тем, кто сообщит ему плохие новости 17 февраля. Он стар. Время двигаться дальше», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.

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