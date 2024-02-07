Боб Арум объяснил, почему Шакур Стивенсон захотел завершить карьеру

Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), отреагировал на заявление подопечного о завершении карьеры.

«Шакур хотел сразиться с Наваррете, который является чемпионом во втором полулёгком весе и поднимается в лёгкий вес. Наваррете было приказано сразиться с Беринчиком, и этот поединок состоится.

На всё требуется терпение. Шакур – большой талант, и из-за большого таланта бойцы лишаются терпения. Они хотят всё сегодня. В боксе такого не бывает», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец является чемпионом мира в полулёгкой (до 57,2 кг), второй полулёгкой (до 59 кг) и лёгкой весовой категории (до 61,2 кг).