Порье рассказал, как отреагировал на организацию боя с Сен-Дени

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье прокомментировал организацию поединка с французом Бенуа Сен-Дени, который состоится 10 марта на турнире UFC 299 в Майами (США).

«Я был удивлён, поскольку считал, что это будет более именитый боец. В моей голове были мысли о наследии… Возможно, это должен быть Рафаэль дос Аньос, не знаю… Я считал, что UFC предложат мне нечто подобное.

Мне 35 лет. Этот парень молод и голоден и идёт на серии досрочных побед. Посмотрим, на что я всё ещё способен. Мы это выясним», — сказал Порье в подкасте The MMA Hour.

Напомним, в своём последнем выступлении на UFC 295 в ноябре Порье проиграл нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.