Валуев оценил шансы России провести Олимпиаду в течение ближайших 10 лет

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев высказался по поводу Олимпиады в Сочи в 2014 года.

«Олимпиада в Сочи — точно лучшая в истории, нет никаких сомнений. Возможно ли, что Россия снова проведет Олимпийские игры в течение ближайших 10 лет? Не проведет»,- приводит слова Валуева РБ Спорт.

Напомним, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 8 февраля стартует Спартакиада сильнейших — 2024, которая приурочена к 10-й годовщине проведения ОИ в Сочи.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, согласно которому россияские спортсмены смогут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе. Согласно последним данным МОК, лицензии на выступление на Олимпиаде получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.

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