Дана Уайт сообщил, когда он планирует организовать бой Макгрегор — Чендлер

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

«Со временем это случится. Надеюсь, в этом году. Даты ещё нет. Но я надеюсь, осенью у нас получится всё организовать», – сказал Уайт в интервью The Pat McAfee Show.

Ранее сам Макгрегор говорил, что первый поединок после паузы у него будет с американцем Майклом Чендлером. По словам Конора, бой должен пройти 29 июня 2024 года. В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас Конору 35 лет.

Изначально планировалось, что Макгрегор и Чендлер подерутся в 2023 году. Но Конор не вернулся вовремя в пул тестирования Антидопингового агентства США.