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Райан Гарсия с издёвкой отреагировал на желание О'Мэлли провести с ним бой

Райан Гарсия с издёвкой отреагировал на желание О'Мэлли провести с ним бой
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Звёздный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия дал комментарий по поводу чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, американца Шона О'Мэлли.

Ранее О'Мэлли заявил:

«У меня есть чувство, что однажды я буду боксировать. Я в этом убеждён. Но дело в том, что такие боксёры, как Хейни и Дэвис, не продают PPV. В UFC мне сказали, что из всех вариантов бой с Райаном Гарсией имеет наибольший потенциал. Сказали, что если этот бой принесёт им деньги, то они готовы устроить это».

«Шон О’Мэлли не справился бы с тем, чтобы мой мешок держать в зале. Не говоря уж о том, чтобы дать ему возможность побоксировать со мной», — написал Гарсия в социальных сетях.

Напомним, сейчас О'Мэлли готовится к титульному поединку с Марлоном Верой, который состоится 10 марта нынешнего года. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 299.

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