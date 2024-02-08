Лопес и Ортис успешно прошли процедуру взвешивания

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джамейном Ортисом.

Вчера произошла процедура взвешивания — оба боксёра успешно вложились в лимит веса, отметившись идентичными показателями — по 63,3 кг.

Джамейну Ортису 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и заявил о себе в мае 2022-го, перебоксировав бывшего чемпиона мира Джамеля Херринга. В октябре 2022 года Ортис встретился с Василием Ломаченко и уступил ему единогласным решением, потерпев первое поражение в карьере.

Лопес завоевал титул в июне, нанеся первое поражение бывшему абсолютному чемпиону дивизиона британцу Джошу Тэйлору.