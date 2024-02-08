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«Ювентус» подарил Майку Тайсону именную футболку

«Ювентус» подарил Майку Тайсону именную футболку
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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» подарил легендарному боксёру Майку Тайсону именную футболку.

Напомним, первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Несколько дней назад состоялся центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Интер» добыл минимальную победу — 1:0. «Ювентус» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, заработав 53 очка после 23 игр.

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