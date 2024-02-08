Мухаммад Мокаев выразил желание подраться с Брэндоном Морено

Британский боец UFC Мухаммад Мокаев дал комментарий по поводу слов экс-чемпиона промоушена мексиканца Брэндона Морено о возможном поединке.

«Я на связи, братишка. На связи после 2 марта главное будь», — написал Мокаев в социальных сетях.

В последнем поединке, который проходил в октябре прошлого года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Мокаев сражался с американцем Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу, применив удушающий приём в третьем раунде. В активе Мокаева 11 побед в 11 боях.

В общей сложности на счету Морено 30 боёв в ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел семь поражений. Ещё два поединка с его участием завершились вничью.

Пётр Ян и Мухаммад Мокаев провели тренировку в Таиланде: