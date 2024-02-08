Том Аспиналл намекнул, что может выступить на UFC 300

Обладатель временного пояса UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл (Великобритания) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками скриншотом. На нём демонстрируется поиск авиабилетов из Лондона в Лас-Вегас и обратно. В поиске спортсмен проставил следующие даты: вылет – 7 апреля, возвращение – 14 апреля, то есть на следующий день после турнира UFC 300.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Аспиналл улучшил положение в рейтинге P4P UFC.