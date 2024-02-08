Дана Уайт раскрыл, какой бой откроет UFC 300

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что юбилейный турнир UFC 300 откроет поединок между американцем Коди Гарбрандтом и представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду.

«Это было сложно, потому что, очевидно, я хочу организовать лучший кард, который когда-либо у нас был. Каждый бой этого карда мог бы стать главным событием турнира серии Fight Night либо номерного мероприятия. Первым прелимом в карде будет противостояние Гарбрандта и Фигейреду. Говорит вам это о чём-то?!» — сказал Уайт на канале Las Vegas Review-Journal в YouTube.

UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск. Спортивное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее британский боец Том Аспиналл намекнул, что может выступить на UFC 300.