Красюк назвал условие, при котором бой Усика и Фьюри не состоится

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, высказал мнение, что его клиент никогда не сразится с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (Великобритания), если их бой, запланированный на 18 мая, не состоится. Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля, но бой перенесли из-за травмы британца.

«Если 18 мая боя не будет, думаю, его вообще не будет. Я уже говорил об этом перед тем, как в прошлом году сорвался бой 29 апреля. Тогда я заявлял, что если спортсмены не встретятся 29 мая, то боя не будет никогда из-за проблем с IBF. Турки Аль аш-Шейх и ребята из Саудовской Аравии продлили этот период, но он ограничен. Поэтому 18 мая – крайний срок для проведения боя за звание абсолютного чемпиона», – сказал Красюк на канале Boxing News в YouTube.