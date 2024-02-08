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«Девять дней до войны». Двалишвили показал физическую форму перед боем с Сехудо

«Девять дней до войны». Двалишвили показал физическую форму перед боем с Сехудо
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Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, показал нынешнюю физическую форму за девять дней до поединка с представителем США Генри Сехудо. У себя в соцсетях Двалишвили поделился с фанатами несколькими фотографиями.

«Девять дней до войны», — подписал снимки грузинский боец.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Поединок между Двалишвили и Сехудо состоится на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.
Напомним, в последнем поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб встречался с представителем России Петром Яном. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

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