«От души за работу, гигант». Пётр Ян показал фото с тренером

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с тренировочного процесса. На снимке вместе с Яном заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов.

«От души за работу, гигант», — подписал фотографию Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

В общей сложности в смешанных единоборствах Пётр провёл 21 поединок, в которых одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, который состоялся 12 марта прошлого года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражения стало для россиянина третьим подряд. Ранее он проигрывал Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.