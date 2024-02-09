Известный американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд провёл битву взглядов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Встреча произошла в Лас-Вегасе. После стердауна Стрикленд назвал Трампа легендой.

Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд провёл стердаун с Дональдом Трампом:

Напомним, в последнем бою Стрикленд встречался с Дрикусом дю Плесси. Поединок проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире по смешанным единоборствам UFC 297. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу бойца из ЮАР. Таким образом, Дрикус отобрал у Шона титул чемпиона UFC в среднем дивизионе.