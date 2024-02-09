«Однажды в Париже». Ислам Махачев показал фото у Эйфелевой башни

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежими фото. Снимки были сделаны в столице Франции Париже на фоне Эйфелевой башни.

«Однажды в Париже», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке, который проходил осенью прошлого года в ОАЭ на турнире UFC 294, Махачев сражался с Александром Волкановски из Австралии. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: попав по сопернику хай-киком, он начал его добивать, и рефери принял решение остановить, присудив победу Исламу. В смешанных единоборствах в активе российского бойца 25 побед и одно поражение.

Ранее Махачев прокомментировал призыв к нему со стороны Хабиба Нурмагомедова.