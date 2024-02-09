Дана Уайт назвал турнир UFC, который посетит Илон Маск

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что миллиардер Илон Маск планирует посетить турнир UFC Fight Night 236, который состоится в ночь с 11 на 12 февраля мск в Лас-Вегасе. В главном событии спортивного мероприятия встретятся швед Джек Херманссон и американец Джозеф Пайфер.

«Илон Маск приедет на турнир в субботу. Понимаете, о чём я?» — приводит слова Уайта Las Vegas Review-Journal.

Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Марком Цукербергом. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Дана Уайт говорил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. Однако Маск и Цукерберг договориться так и не смогли.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: