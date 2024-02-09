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Боец UFC Горимбо высказался о наследии Коби Брайанта

Боец UFC Горимбо высказался о наследии Коби Брайанта
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Боец UFC Темба Горимбо высказался о прославленном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, признавшись, что считает его своим героем.

«2024. Год Мамбы. Мой герой. Наследие Коби будет жить вечно», — написал Горимбо на своей странице в социальных сетях.

Ранее в честь Коби у арены «Лейкерс» была установлена статуя. Поза для монумента была взята из игры с «Торонто Рэпторс» (122:104) 22 января 2006 года, в которой Коби набрал 81 очко. Брайант всю карьеру (1996–2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.

Ранее о статуе Коби высказалась его вдова Ванесса Брайант.

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