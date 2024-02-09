Флойд Мейвезер заплатил более $ 1 млн за люксовую ложу на Супербоуле

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заплатил $ 1 131 000 за люксовую ложу на предстоящем Супербоуле. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях. С собой в ложу Мейвезер возьмёт 34 человека.

«Я никого ни о чём не прошу, особенно чтобы получить люксовую ложу на Супербоуле. Теперь у меня есть собственные места, и я могу приглашать, кого хочу! Я счастлив, что возьму с собой 34 человека», — написал Мейвезер.

Супербоул, в котором сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», состоится в воскресенье, 11 февраля, в Лас-Вегасе.

Мейвезер также заявил, что потраченные $ 1,1 млн для него ничего не значили, поскольку ранее он заплатил налогов на гораздо бóльшую сумму.