Емельяненко — о решении пройти курс реабилитации: я бухал, курил и молился богу

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, почему он принял решение пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости. Феникс дал понять, что не мог сам избавиться от пагубной зависимости.

«Я понимал, что не смогу справиться с этим самостоятельно. Я бухал и курил. Я молился богу, чтобы он помог мне справиться. Меня научили похмеляться в детстве, снимать одно другим. Выпьешь бутылочку вина – голова перестаёт болеть. На старые дрожжи – опять в хлам. И вот так находишься в запое – тренировок нет, работы нет. Потом обленился в магазин ходить, звонил – мне привозили алкоголь», – заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу «На спорте с Монто».

С лета прошлого года Александр Емельяненко проходил курс реабилитации в Ингушетии. В начале этого года стало известно, что боец вернулся к привычной жизни и восстановился.

Напомним, 42-летний Емельяненко имеет профессиональный рекорд в смешанных единоборствах 28-1-9. Недавно Александр подписал контракт на три боя с промоушеном Ural FC.

Ранее Александр Емельяненко высказался о своём младшем брате Иване.